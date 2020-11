12.000 neue Medien angeschafft

Mannheim.Der Stadtteil Schönau hat wieder eine eigene Bibliothek. Wie die Stadt mitteilt, werden die neuen Räumlichkeiten der Zweigstelle der Stadtbibliothek am 1. Dezember wiedereröffnet. Pandemiebedingt fällt die feierliche Einweihung aus, auch der Betrieb wird zunächst nur eingeschränkt möglich sein.

2018 zog die Zweigstelle wegen der Sanierung des Johanna-Geissmar-Gymnasiums in die verlängerte Rastenburger Straße. Im April 2019 zerstörte ein Feuer die Übergangsbehausung vollständig. Der Schaden am Gebäude und am Medienbestand wurde auf rund 400.000 Euro geschätzt. Anschließend versorgte eine mobile Bibliothek das Quartier mit Büchern und weiteren Medien. Nun gelte es, nach vorne zu blicken, sagte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert anlässlich der Eröffnung. „Ab jetzt schreibt die Zweigstelle im Stadtteil Schönau ein neues Kapitel in ihrer langen Geschichte“, freut sich Grunert.

Bereits seit 1977 ist die Stadtteilbibliothek im Gebäude der Schule untergebracht, die zunächst den Namen Peter-Petersen-Gymnasium trug und inzwischen Johanna-Geissmar-Gymnasium heißt. Im Zuge einer Rochade wurde ab 2005 die gesamte Schullandschaft der Schönau umgestaltet, als letzte Etappe erhielt das Gymnasium einen Neubau, und mehrere Gebäude wurden renoviert und saniert. So auch das Fachklassen- und Verwaltungsgebäude, in dem die Bibliothek untergebracht ist.

Besichtigung per Video

Die freundlichen, hellen Räume beherbergen Belletristik und Sachliteratur für Erwachsene sowie einen großzügigen, mit neuen Sitzsäcken ausgestatteten Kinder- und Jugendbereich. Rund 12.000 Medien wurden für die neue Zweigstelle angeschafft und in neue Regale sortiert, die nötige technische Ausrüstung ist ebenfalls einsatzbereit. Eine Leseecke mit Zeitungen und Zeitschriften lädt zum Verweilen ein. Sechs Internet-PCs stehen den Besuchern zur Verfügung, zwei WEB-OPACs für die Medienrecherche und ein Farbkopierer sind vorhanden. Neu ist der räumlich abgetrennte Veranstaltungsraum, der nun Veranstaltungen störungsfrei auch während der Ausleihzeiten und abends zulässt. Ebenso kann der Bereich für schulische Veranstaltungen des Gymnasiums genutzt werden.

Interessierte können die Zweigstelle der Stadtbibliothek Mannheim auch bequem von zu Hause aus besuchen, ein Videorundgang durch die neuen Räume ist ab 1. Dezember auf der Webseite der Stadtteilbibliothek abrufbar. red/tbö

