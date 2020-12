121 Neuinfektionen mit Corona

Mannheim.In Mannheim wurden bis Freitagnachmittag 121 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das teilte die Stadt Mannheim anhand der Zahlen des Gesundheitsministeriums mit. Somit steigt die Zahle der bestätigten Fälle in der Stadt auf 5493. Bislang seien in Mannheim 3598 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1832 akute Fälle. Die Inzidenz beträgt damit derzeit 224,4.

Aufgrund der hohen Inzidenz hat die Stadt Mannheim Ausgangsbeschränkungen verhängt. Diese gelten ab Freitag.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020