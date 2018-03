125 000 Euro gehen an Mannheimerin

Anzeige

Eine 73-jährige Lotterieteilnehmerin aus Mannheim hat bei der Aktion Mensch-Lotterie 125 000 Euro gewonnen. „Allein im letzten Jahr schüttete die Soziallotterie Gewinne im Wert von rund 2,6 Millionen Euro wöchentlich aus“, heißt es in einer Mitteilung. Mit ihrem Los ermöglichen alle Lotterieteilnehmer die Förderprojekte der Aktion Mensch. Sie tragen so dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

Gewinner sind auch Menschen mit Behinderung in Baden-Württemberg. Hier hat die Aktion Mensch allein im letzten Jahr viele soziale Projekte mit rund 25,4 Millionen Euro gefördert. Die Aktion Mensch ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Zu den Mitgliedern gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. tan/red