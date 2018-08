13-jähriges Mädchen vermisst

Anzeige

Seit gestern Morgen wird die 13-jährige Schülerin Monika Z. (Bild) von der Rheinau vermisst. Das Mädchen verließ gegen 9 Uhr die elterliche Wohnung und ist seitdem verschwunden, wie die Polizei am Abend mitteilte. Eine Suche durch die Polizei, bei der auch ein speziell ausgebildeter Hund eingesetzt wurde, ist in der Nacht ohne Erfolg unterbrochen worden. Sie soll laut einem Sprecher heute fortgesetzt werden. Monika ist ca. 1,60 Meter groß und hat schwarze schulterlange Haare. Sie ist bekleidet mit einem gelben T-Shirt mit chinesischen Schriftzeichen, einer kurzen schwarze Hose und weißen Adidas-Schuhen. Die Vermisste hat eine schwarze Tasche dabei. Zeugen, die Monika gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Tel. 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen. scho/se/pol (Bild: pol)