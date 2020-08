13 neue Corona-Fälle an nur einem Tag

Die Stadt hat am Freitag 13 weitere Corona-Infizierte gemeldet. So viele auf einen Schlag waren es seit Monaten nicht mehr. Damit erhöht sich die Zahl derer in der Stadt, bei denen aktuell Covid-19 nachgewiesen ist, auf insgesamt 40. Die neuen Fälle hätten fast ausschließlich mit Reiserückkehrern und bereits positiv getesteten Personen zu tun, heißt es.

Peter Schäfer, der Chef des Gesundheitsamts, appelliert an Urlauber in Risikogebieten, sich vorab über die Rückkehr-Regeln in Baden-Württemberg zu informieren. Sie seien verpflichtet, sich bei ihrer Wiedereinreise testen zu lassen. Bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses müssten sie sich unverzüglich und auf direktem Weg in häusliche Quarantäne begeben. Überdies habe sich jeder Rückkehrer aus einem Risikogebiet beim Ordnungsamt zu melden. Mailadresse: 31corona@mannheim.de. Testbescheinigungen können eingescannt und angehängt werden.

Bürgerdienst-Mitarbeiter infiziert

Auch Tests bereits im Urlaubsland seien möglich, so Schäfer. Aber nur innerhalb der EU oder in einem anderen, auf einer Liste des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de/covid-19-tests aufgeführten Staat. Die Testbescheinigung müsse bei der Einreise maximal 48 Stunden alt sowie in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.

Zudem weist die Stadt am Freitag darauf hin, dass sich unter den Mitarbeitern des Bürgerservice Zentrum Mitte in K 7 (Schalterhalle) jemand mit dem Virus infiziert habe. Daher bleibe dieser Bürgerdienst mindestens bis Dienstag nächster Woche geschlossen. Alles Weitere sei noch nicht entschieden. Ausgefallene Termine würden auf andere Standorte verlagert, die Betroffenen darüber informiert. sma

