13 neue Corona-Fälle in Mannheim gemeldet

Mannheim.Das Gesundheitsamt Mannheim meldet, dass am Freitag 13 neue Corona-Fälle in der Stadt gemeldet wurden. Das ist die höchste Zahl an Neuinfektionen seit 10. April. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 613. Bei den neuen Fällen soll es sich fast ausschließlich um Reiserückkehrer oder enge Kontaktpersonen positiv getesteten Personen.

> Übersicht: Coronavirus - so viele Fälle sind in der Region bekannt

Peter Schäfer, Leiter des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim, weist in diesem Zusammenhang nochmals deutlich darauf hin, dass die Einreise-Bestimmungen zu beachten sind: „Vorab informieren, was bei der Einreise aus Risikogebieten im Ausland nach Baden-Württemberg zu beachten ist. Sich verpflichtend testen lassen, in Quarantäne gehen und unter 31corona@mannheim.de melden!“

Ortspolizeibehörde entscheidet

Seit 8. August sind Einreisende aus Risikogebieten dazu verpflichtet, bei ihrer Einreise nach Deutschland einen Corona-Test machen zu lassen. Alternativ können die Einreisenden ein negatives Testergebnis vorlegen, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Mindestens bis zum Erhalt eines negativen Testergebnisses müssen sich Einreisende aus Risikogebieten unverzüglich und auf direktem Weg in Quarantäne begeben.

Unabhängig von der Testung sind Einreisende aus einem Risikogebiet nach wie vor verpflichtet, ihren Aufenthaltsort bei der zuständigen Ortspolizeibehörde zu melden. Auch die letztendliche Aufhebung der Quarantäne wird durch die Ortspolizeibehörde entschieden.