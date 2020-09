13 neue nachgewiesene Corona-Fälle in der Stadt

Mannheim.Dem Gesundheitsamt Mannheim wurden am Montag 13 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das teilte die Stadt mit. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 1016. Bislang sind in Mannheim 885 Personen genesen. Damit gibt es in Mannheim laut Stadt 118 akute Fälle. Eine Schülerin des Liselotte-Gymnasiums hatte sich infiziert. Die ganze elfte Jahrgangsstufe muss nun zu Hause bleiben.

