132 Pferde bewegen sich im Takt

Laute rhythmische Musik, eine Reihe Pferde schreitet auf den großen Platz vor der Tribüne des Maimarktgeländes über in der gleißenden Sonne ocker leuchtende Erde. Dann folgt eine zweite Reihe, die sich auf die erste zubewegt und schließlich eine dritte – sie vereinigen sich, 132 Pferde samt Reitern bewegen sich nun im Takt der Musik. Alle wollen auf der dreitägigen „Equitana Open Air“ einen neuen Weltrekord fürs Guiness Buch der Rekorde erstellen: die zahlenmäßig größte Quadrille der Welt. Der bisherige wurde 2008 mit 103 Pferden aufgestellt.

Quadrille klingt nach der Zahl Vier und Quadrat – tatsächlich wurde damit ursprünglich ein Tanz bezeichnet, an dem zu Zeiten Napoleons vier Paare teilnahmen, die sich im Quadrat gegenüberstanden. Das wurde beim Reitsport ähnlich übernommen, dort gibt es Fahrquadrillen mit Gespannen und Springquadrillen. Bei allen bewegen sich die Pferde in bestimmten Formationen.

Nun geht es los: Die „Ostseequadrille“, die größte Friesenpferde-Showgruppe Europas, führt an, die anderen reihen sich ein – ausschließlich „Friesen“. Im Takt der Musik schreiten die großen Tiere ruhig voran, auch ein zwei Meter entfernt neben der Bande entlanglaufender Fotograf mit rotem T-Shirt irritiert sie nicht. Die Zuschauer sind leise, als der Rhythmus schneller wird, die Kaltblüter in Trab fallen und sich in zwei Gruppen aufteilen, die sich wiederum in zwei großen Halbkreisen gegenläufig auf die Mitte zu bewegen. Eines der muskulösen Tiere schert vor den Zuschauern auf der Tribüne etwas aus und wird von der Reiterin – es sitzen fast nur Frauen auf den stattlichen Tieren – schnell wieder in die Dreierreihe gelenkt. Wird die eigens aus der Türkei angereiste Schiedsrichterin des Guiness Book of Records das Pferd deshalb disqualifizieren? Dann gelten nur noch 131, was trotzdem für einen neuen Rekord reichen würde.

Nun bewegen sich die beiden Gruppen wieder gegenläufig in die Mitte, und die zwei Dreierreihen traben mit wenig Abstand aneinander vorbei. Da löst sich erneut vor der Tribüne ein Pferd für wenige Meter aus der Dreierformation, kurz darauf ist es wieder eingereiht. Eine weitere Disqualifikation? Andere Musik setzt ein, „Riders on the Storm“ von The Doors. M-förmig schreiten die dunkel glänzenden Rassepferde in Dreierreihen über den Platz und dann geht es zurück zur Koppel – Applaus brandet auf. Jetzt steigt die Spannung, die Schiedsrichterin begutachtet vor ihrem Urteil zuerst im Gebäude die Aufzeichnungen mehrerer Kameras. Die „Ostseequadrille“ präsentiert nun als Showeinlage komplizierte Figuren. Dann folgt die Urteilsverkündung: 132 Pferde haben die Regeln eingehalten, neuer Rekord, größte Quadrille der Welt, über tausend jubelnde Pferdefans.

Fachmesse bis Sonntag

Danach präsentiert die Grand Prix-Reiterin Uta Gräf mit ihrem Mann Stefan Schneider eine Mischung aus Seminar und Show und erklärt, worauf es ihr beim Training ankommt. Wer die Fachmesse „Equitana Open Air“ noch besuchen möchte, kann dies bis Sonntag auf dem Maimarktgelände tun. 150 Aussteller haben Stände, und ein umfangreiches Programm wird geboten.

An diesem Samstag hat die „Equitana Open Air“ von 9 bis 20 Uhr geöffnet, morgen von 9 bis 18 Uhr. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 15 Euro, im Vorverkauf 11 Euro (ermäßigt 10, vorab 6 Euro). Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Heute beginnt um 20 Uhr ein Showabend mit Sporteinlagen, mit Tagesticket haben Besucher freien Zutritt zu Stehplätzen (Sitzplätze auf überdachter Tribüne 10 Euro).

