135 neue Fälle und vier Tote, Inzidenz klettert auf über 300

Dem Gesundheitsamt sind am Freitag 135 neue Corona-Fälle sowie vier weitere Todesopfer gemeldet worden. Es handelt sich um vier Frauen. Einer über 90-Jährigen und einer über 80-Jährigen konnte in Mannheimer Kliniken nicht mehr geholfen werden. Eine weitere über 80-Jährige sowie eine über 60-Jährige starben außerhalb der Stadt. Um Doppelzählungen zu vermeiden, vermeldet jede Kommune die Toten, die in ihr den Erstwohnsitz haben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (also die Summe der Neuinfektionen umgerechnet auf 100 000 Einwohner) ist nach den Zahlen der Stadt auf 303,5 gestiegen. Somit liegt sie erstmals über 300. Nach den weniger aktuellen Zahlen des Landes, in die häufig Werte aus Vortagen nachgetragen wurden, ist diese Marke schon seit Mittwoch überschritten.

Krankenhaus-Cluster gebildet

Hans-Jürgen Hennes, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor des Klinikums, rechnet einstweilen nicht mit sinkenden Corona-Zahlen. Bis die jüngsten Verschärfungen wirkten, „wird es noch mindestens 14 Tage dauern“, sagt er dem „MM“. Das werde über die Feiertage wohl zu einer weiter steigenden Belastung der Krankenhäuser führen. Dass irgendwann nur noch Covid-19-Patienten behandelt werden könnten, ist laut Hennes aber ausgeschlossen: „Die Notfallversorgung wird durch das Universitätsklinikum Mannheim immer sichergestellt – immer.“ Das sei der klare Auftrag als Maximalversorger, den man auch erfüllen werde. Niemand solle jetzt mit akuten Beschwerden, die etwa auf einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt oder andere bedrohliche Erkrankungen hindeuten könnten, zuhause bleiben. Auch bei der Geburtshilfe werde es keine Einschränkungen geben.

Um die Notfallversorgung sicherzustellen, wurden nach Hennes Worten im Land sechs Cluster gebildet. Mannheim und Heidelberg sowie umliegende Kommunen bilden eines. Darin leisteten sich die Krankenhäuser gegenseitig Hilfe und stünden in ständigem Austausch, so der Klinikum-Geschäftsführer. Bei Bedarf könnten auch mal Patienten mit anderen Clustern ausgetauscht werden. Dies sei mit Ulm und Stuttgart bereits geschehen, aber dabei handele es sich nur um Einzelfälle.

Doch obwohl die Notfallversorgung definitiv gesichert bleibe, appelliert Hennes eindringlich an die Bürger, die Krankenhäuser nicht durch leichtsinniges Verhalten zusätzlich zu belasten: „Bitte reduzieren Sie Ihre Kontakte!“ Er wisse von der Stadt, dass nach wie vor häufig die Regeln gebrochen würden.

Das bestätigt ein weiterer Appell von Oberbürgermeister Peter Kurz: Die Menschen sollten „zu Hause zu bleiben, wann immer das möglich ist“. Trotz der „gravierenden Einschränkungen“ seien aktuell mehr draußen unterwegs als im Frühjahr.

Fieberambulanz kommt nun

Mehr als neun Monate nach Ausbruch der Pandemie will die Kassenärztliche Vereinigung nun ihre in Mannheim geplante Fieberambulanz realisieren. Sie soll am 23. Dezember auf dem John-Deere-Gelände in Betrieb gehen. Dort könnten alle Bürger mit Verdacht auf eine Corona-Erkrankung oder mit fieberhaften Infekten untersucht und behandelt werden, heißt es. Allerdings sei eine Anmeldung über den Hausarzt oder die Telefonnummer 116 117 „unbedingt erforderlich“.

Das Zentrum soll – zu eingeschränkten Zeiten – an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet sein. Die Test-Container am Klinikum bleiben über die Feiertage ebenfalls offen, die Corona-Hotline (0621/293 22 53) ist auch weiter erreichbar.

