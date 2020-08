14 Euro pro Quadratmeter kalt – „überhöht“ oder „notwendig“?

Eine gepflegte Fassade mit sechs Balkonen und viel Sandstein – das Wohnhaus, ein denkmalgeschützter Altbau in der Neckarstadt-Ost, macht von außen richtig etwas her. Es wurde kernsaniert, die zehn Wohnungen oder einzelne WG-Zimmer darin sind alle vermietet. Trotzdem gibt es öffentliche Kritik.

Anlass sind die Mietpreise, die nach Angaben auf der entsprechenden Internetseite bei 14 Euro pro Quadratmeter kalt für eine Wohnung liegen. Wer ein möbliertes WG-Zimmer mietet, zahlt zum Beispiel für knapp 19 Quadratmeter und achteinhalb Quadratmeter Allgemeinfläche 510 Euro warm. Das Haus gehört dem Mannheimer Bundestagsabgeordneten und Stadtrat Nikolas Löbel (CDU).

Vor drei Jahren warb Löbel im Bundestagswahlkampf mit einem Plakat, auf dem stand: „Mia (3) träumt von einem eigenen Kinderzimmer – Wohnen muss bezahlbar bleiben“ Zu sehen ist neben Löbel ein Mädchen mit Puppe in den Händen vor einem Puppenhaus.

„Hat er so etwas nötig?“

Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier regt in der Sache auf, dass Löbel 2017 derart geworben hat und mit seiner Fraktion gegen das Zwölf-Punkte-Programm der Stadt gestimmt habe. Das Programm ist die wohngsbaupolitische Strategie Mannheims zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums. „Hat ein Mitglied des Bundestags so etwas nötig?“, fragt er. Das sei nicht mit der Politik, die „wir als Stadt betreiben, vereinbar“. Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen für Familien seien gefragt, so der Grüne. Löbel aber vermiete vor allem Einzelzimmer, um den höchstmöglichen Ertrag zu erzielen. Fontagnier will gehört haben, dass Löbel an mindestens drei weiteren Häusern Interesse habe.

Der Grünen-Stadtrat kritisiert aber auch seinen Parteifreund Markus Sprengler, der das Projekt „Westwind – Smart City Neckarstadt-West/Jungbusch“ mit dem Netzwerk Wohnumfeld, dem Gewerbeverein Neckarstadt West-Jungbusch und Immobilieninvestor Marcel Hauptenbuchner initiierte. Es hat Häuser und Wohnungen in beiden Stadtvierteln gekauft und saniert.

Auch Gabriel Höfle passt das Vorgehen Löbels nicht. „Diese Wohnungen sind für Familien mit einen durchschnittlichen Einkommen nur schwer bezahlbar“, sagt der Vorsitzende des Mannheimer Mietervereins. Er sieht die Preise im oberen Niveau und hält sie, gemessen an der Ausstattung, für überhöht – trotz Altbau, trotz Kernsanierung. Außerdem seien bei einem Altbau dank Sonderabschreibungen die annerkennungspflichtigen Kosten erhöht steuerlich absetzbar. Höfle hält mit dem Verweis auf Löbels Wahlwerbung von 2017 dessen politisches Mandat nicht abtrennbar von dessen wirtschaftlichen Tätigkeiten.

Nikolas Löbel kann die Kritik nicht nachvollziehen. Er habe als Privatperson ein vom Verfall bedrohtes Baudenkmal für 2000 Euro pro Quadratmeter gekauft und es unter denkmalschutzrechtlichen Auflagen kernsaniert. Hierfür habe er unter vollem privatem finanziellen Risiko nochmals über 1200 Euro pro Quadratmeter investiert, um ein den baurechtlichen, energetischen und baulichen Standards entsprechendes Wohnen zu ermöglichen.

Löbel sieht Kampagne gegen ihn

Es handele sich um keine Luxussanierung, sondern um das Modernisieren eines vernachlässigten Baudenkmals. Aus einer leerstehenden Gaststätte habe er zwei zusätzliche Wohnungen gemacht, obwohl er attraktive Angebote zur gewerblichen Miete der Flächen gehabt habe.

Zudem seien nicht alle Wohnungen als möblierte Zimmer für Studenten vermietet, sondern an „normale“ Mieter, die er teilweise übernommen habe. Diese Parteien zahlen, so Löbel, Mietpreise ab 7,50 Euro pro Quadratmeter (kalt).

Bei den WG-Zimmern komme man kalt auf einen Quadratmeterpreis von rund 14 Euro. Darin enthalten seien Einbauküche, Waschmaschine, Trockner, alle weiteren elektronischen Geräte sowie die Möblierung. „Um Zins und Tilgung bedienen zu können, ist ein solcher Preis notwendig“, sagt Löbel. Der Gesetzgeber erlaube bei Erstvermietung nach umfassender Modernisierung, den Mietpreis anzupassen, weil sonst eine Sanierung mit dem gewünschten energetischen und Modernisierungseffekt wirtschaftlich nicht darstellbar wäre. „An diese gesetzlichen Vorgaben halte ich mich voll und ganz.“ Die Frage, ob er weitere Immobilien-Projekte plane, ließ Löbel unbeantwortet.

Löbel sieht „die gegen mich in den sozialen Netzwerken laufende, politisch motivierte Kampagne mit Sorge“. Die Vorwürfe offenbarten eine politische Ideologie ohne Bewusstsein dafür, wie Bausubstanz und damit das Stadtbild erhalten beziehungsweise Modernisierung und damit zeitgemäßes Wohnen ermöglicht werden könne.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020