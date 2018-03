14-jähriger Schüler mit Schere attackiert

Anzeige

Für große Aufregung in der Schwetzingerstadt hat ein Vorfall an der Pestalozzischule am Donnerstag gesorgt. Wie ein Polizeisprecher auf „MM"-Nachfrage erklärte, habe ein 14-jähriger Schüler bei einem Streit im Unterricht einen Gleichaltrigen mit einer Schere attackiert.

Dabei habe dieser eine schwere Augenverletzung erlitten und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Über den Grund der heftigen Auseinandersetzung in einem Vorbereitungskurs hat die Polizei nach eigenen Angaben noch keine Erkenntnisse. „Wir stehen erst am Anfang der Ermittlungen“, sagte der Sprecher am Sonntag. Als die Beamten nach dem Streit in die Schule kamen, hätten sie die beiden 14-Jährigen nicht mehr angetroffen. Weder die Polizei noch die Stadt als Träger der Schule hatten über den Vorfall berichtet.

Über die Schwere der Verletzungen liegen der Polizei keine genauen Informationen vor. Dem Vernehmen nach wurde der 14-Jährige in einer Spezialklinik behandelt. Nach dem Vorfall waren einige Rettungswagen zur Schule geeilt. Der Täter ist nach Angaben der Ordnungshüter bislang nicht polizeilich aufgefallen.