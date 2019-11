14 Personen aus Haus geholt

Bei einem Wohnungsbrand im Wohlgelegen hat die Feuerwehr am Freitag 14 Personen aus einem Mehrfamilienhaus gerettet. Drei von ihnen wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte. Laut Feuerwehr waren fünf Bewohner des Gebäudes in der Zellerstraße per Drehleiter aus dem Haus geholt worden, die anderen konnten durch Hauben geschützt durchs Treppenhaus. Das Feuer war gegen 17.45 Uhr gelöscht, die betroffne Wohnung danach nicht bewohnbar. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 80 000 Euro. Das Feuer sei „vermutlich im Bereich eines Backofens“ ausgebrochen, so ein Sprecher. Ermittlungen zur genauen Ursache liefen aber noch. kako/imo

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.11.2019