14 Schulen betroffen

Am Dienstag hat die Stadt Mannheim eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, die es in sich hat: Schülerinnen und Schüler von mehr als 20 Klassen und Kursen an 14 Mannheimer Schulen sind in Quarantäne. In der Verfügung werden die betroffenen Klassen und Schulen aufgelistet, dazu der jeweilige Zeitraum der Quarantäne. So lange dürfen die genannten Personen ihre Wohnung „ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes nicht verlassen“ und auch keinen Besuch von Personen empfangen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören.

Die Stadt Mannheim teilte mit, „zur Vereinfachung und Beschleunigung der Prozesse“ würde ab sofort in den Fällen, in denen für ganze Schulklassen und Kurse eine häusliche Quarantäne angeordnet werden muss, diese per Allgemeinverfügung angeordnet, ergänzend zu mündlichen individuellen Anordnungen. „In Zukunft entfallen Zustellungen der Quarantäneverfügung im Einzelfall. Die Stadtverwaltung erreicht so eine schnellere Information und Rechtssicherheit.“ Betroffene Schüler würden weiterhin im Falle einer Quarantäne sofort von der Schulleitung informiert. Oberbürgermeister Peter Kurz und Peter Schäfer, Leiter des Gesundheitsamts, machten am Dienstag im Hauptausschuss deutlich, dass alle Betroffenen längst informiert seien und es nur um die amtliche Verkündung gehe, die jetzt nicht mehr in individuellem Schriftverkehr, sondern per Allgemeinverkündigung geschehe.

„Ich wusste davon nichts“, sagt Thorsten Papendick, Vorsitzender des Mannheimer Gesamtelternbeirats. Die Verfügung mache ihn ratlos. „Meine Vermutung: Das Gesundheitsamt kommt mit der Kontaktverfolgung nicht nach“, versucht er sich dieses Vorgehen zu erklären.

Schulleiter: Froh, wenn es ruhig ist

Der geschäftsführende Schulleiter der Mannheimer Gymnasien Gerhard Weber erklärte auf Anfrage, er sei nicht über die neue Allgemeinverfügung informiert worden: „Wir erfahren solche Dinge manches Mal erst aus der Presse. Ich bin froh, wenn es an meiner Schule ruhig ist. Ich denke jeden Morgen: Hoffentlich passiert nichts.“ Auch Harald Leber, Leiter der Humboldt-Werkrealschule und geschäftsführender Schulleiter der Werk-, Real- und Gemeinschaftsschulen, weiß von nichts. „Uns hat man da gar nicht eingebunden, weder als Schulleiter noch als geschäftsführender Schulleiter“, sagt er. „Es überrascht mich vor allem deshalb, weil ich heute noch mit dem Gesundheitsamt telefoniert habe.“ Am Freitagnachmittag sei ihm mitgeteilt worden, dass ein Schüler seiner Schule positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Seine Schule habe daraufhin alle Schüler und Lehrkräfte der betroffenen Klasse gebeten, am Montag zu Hause zu bleiben.

Am Montag sei die Anordnung vom Gesundheitsamt gekommen. „Hätten wir am Freitag nicht so schnell reagiert, wären die Schüler am Montag alle da gewesen“, sagt Leber. „Vielleicht sollte man jetzt doch mal die Bundeswehr zu Hilfe holen und mit einem Test-Truck im Viertel testen.“

Dennis Klingenspohr, noch amtierender Stadtschülersprecher, lobt die transparente Kommunikation. Den zusätzlichen Informationsweg findet er ebenfalls sinnvoll: „Ich glaube schon, dass das recht schnell die Runde macht.“

