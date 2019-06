15 000 Euro Schaden nach Einbruch

Unbekannte sind in das Freibad in Sandhofen eingebrochen und haben dort einen Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, seien am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr Hinweise auf Einbrecher gemeldet worden. Die Unbekannten hatten zunächst die Eingangstür zum Verkaufsraum aufgebrochen und vergeblich versucht, einen Tresor auf einen Holzwagen zu laden. Die Täter ließen den Tresor zurück und hebelten anschließend im Bereich der Umkleiden zwei Spinde auf und durchwühlten sie. Im Filterhaus schlugen sie ein Fenster ein, beschädigten ein Chlorgaswarngerät und machten sich an einem Sicherungskasten zu schaffen. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar, genau wie der genaue Tatzeitraum. Die Ermittler hoffen auf Zeugen: 0621/77 76 90. pol/mer

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019