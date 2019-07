15 000 Fans genießen den Motorrad-Kult

Wer Andreas Wind aus Frankenthal fragt, was die Touren auf seiner KTM Duke für ihn zu einer Besonderheit machen, bekommt eine klare Aussage: „Die Freiheit – und nichts als die Freiheit.“ Dass Wind am Wochenende einer von rund 15 000 Zweirad-Fans ist, die sich genau diese Freiheit nehmen, gehört an diesen Tagen auf dem Maimarktgelände zum Prinzip. Denn wo Gewitter und Starkregen den „Custombike Summer Days“ bei ihrer ersten Auflage 2018 noch mächtig zu schaffen machten, war der Wettergott den Organisatoren vom Mannheimer Huber Verlag in diesem Jahr gewogen.

So blickte Veranstalter Nico Imhof im „MM“-Gespräch „hoch zufrieden“ auf drei Tage, die mit Bike-Kult bis an den Rand gefüllt waren. Denn ob die Gäste mit traumhaft schönen Café Racern in die motorisierte Geschichte der 60er Jahre eintauchten, Airbrush-Künstler ihre besten Modelle präsentierten oder riskant konstruierte Concept-Bikes bei so manchem Messebesucher die Vorstellungskräfte erweiterten: Auf tausenden Quadratmetern Fläche herrschte im Wortsinn die Vielfalt auf zwei Rädern.

Dass auch und gerade Aussteller aus der Region bei der zweiten Ausrichtung der Messe auf sich aufmerksam machten, spricht dafür, wie sehr die Veranstaltung mittlerweile im Rhein-Neckar-Raum angekommen ist. Der Harley Davidson-Stützpunkt Bergstraße präsentierte sich bereits am Halleneingang mit einer prächtigen Ausstellung modifizierter Modelle, der Heidelberger Star-Customizer Marcus Walz überraschte seine Fans mit puristischen Umbauten der BMW Monolever-Serie, und Michael Reichling aus Neustadt beweist den Anhängern der Trike-Szene, dass es bei den großen dreirädrigen Gefährten nicht allein um Opulenz geht. Denn mit seiner Trike-Garage wirbt Reichling nicht allein für die geräumigen Gefährte für Biker, die es auf längere Touren zieht – mit seinen eigenen Modellen unterstützt er mit Kunden auch das Kinderhospiz Sterntaler, dessen junge Bewohner kostenfrei auf Ausfahrten mitgenommen werden.

Es ist eines von so vielen Beispielen, das an diesem Tag für Erfindungsgeist und Offenheit in der Biker-Szene spricht. Da mag Stunt-Pilot Chris Rid gerade eben noch so heikel über den Asphalt rollen: Als junge Nachwuchs-Fahrer nach seiner Show am Zaun auf Autogramme warten, bekommen sie die lächelnd auf ihr Ticket notiert.

Und auch Marius Müller, der mit seiner Brennerei nach Mannheim gekommen ist, um sein „Kopfgetriebeöl“ an den Mann und die Frau zu bringen, erntet in der Maimarkthalle so manchen Lacher, als er seinen Biker-Brand aus vermeintlichen Öldosen via Pipeline in die Gläser füllt. Ironisch, humorvoll und in der Sache dennoch verbindlich: So zeigen sich „Custombike Summer Days“, die motorisierte Kunst mit einem großen Augenzwinkern verbinden, um Traditionalisten mitzunehmen und gleichzeitig auch Neulinge anzulocken. mer

