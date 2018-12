15-Jährige verletzt

Eine 15-Jährige ist bei einem Unfall in der Neckarstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei erst gestern berichtete, war die Schülerin bereits am Freitagmorgen um 7.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem den Radweg an der Friedrich-Ebert-Straße, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung der Karl-Mathy-Straße hielt ein dunkles Auto an. Als der Pkw plötzlich losfuhr, musste die Schülerin abbremsen, dabei stürzte sie auf die Fahrbahn. Dort liegend fuhr der dunkle Wagen gegen ihren Kopf. Die Radfahrerin zog sich dadurch eine blutende Wunde zu. Der Pkw-Fahrer stieg zwar aus seinem Fahrzeug aus und erkundigte sich bei der Radfahrerin nach dem Wohlbefinden der Schülerin. Er fuhr allerdings davon, nachdem ihm die 15-Jährige versichert hatte, dass alles okay sei.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen dunklen Wagen. Im Auto soll nach Zeugenangaben ein kleines, blondes Mädchen im Kindergartenalter gesessen haben. Der Pkw-Fahrer ist etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat dunkle Haare, einen Bart und ist Brillenträger. Die Radfahrerin stand dann auf und fuhr weiter bis zu ihrer Schule, wo Polizei und ein Rettungswagen verständigt wurden. Das Mädchen kam zur Versorgung der Verletzung in ein Krankenhaus. Das Revier Oststadt sucht nun nach Zeugen des Unfalls und nach dem unbekannten Pkw-Fahrer, Tel.: 0621/1 74 33 10. pol/abo

