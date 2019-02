16 000 Gäste bei Mannheimer Vesperkirche

Seit 15 Jahren kam jedes Jahr ein Mann zur Vesperkirche, mittlerweile um die 40. Während er schlaff am Tisch saß, verdrehte er immer wieder die Augen, sackte fast mit seinem Kopf in den Teller, der vor ihm stand. Seine Mimik und Gestik verrieten: Er ist offensichtlich suchtkrank. Dennoch wurde er in der Konkordienkirche, in der seit 1998 die Vesperkirche ein Ort der Begegnung für alle Menschen

...