16-Jährige in der Bahn belästigt

Ein Unbekannter hat eine 16-Jährige in der Straßenbahnlinie 6A sexuell belästigt. Wie die Ermittler gestern mitteilten, stieg die Jugendliche am Freitagnachmittag um 14.34 Uhr an der Haltestelle Wasserturm in Richtung Rheingönheim ein und setzte sich in den hinteren Teil der Bahn. Am Paradeplatz stieg der Mann in die Bahn und stellte sich unmittelbar neben die junge Frau. Dabei fasste er sich mehrmals in den Schritt. Anschließend setzte er sich direkt neben sie, streichelte ihr über den Oberschenkel und berührte die Hüfte. Obwohl die junge Frau die Hand wegschob, setzte der Mann die Handlungen fort, bis er kurz danach ausstieg. Der Täter wird als südeuropäisch oder nordafrikanisch und etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und beleibt beschrieben. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018