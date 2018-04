16-Jährige in Straßenbahn belästigt

Anzeige

Am Dienstag, gegen 11.30 Uhr ist eine 16-Jährige in der Straßenbahn belästigt worden. Das Mädchen war in Richtung Seckenheim unterwegs, etwa in Höhe des Flughafens Mannheim bemerkte die Schülerin, wie der Mann neben ihr sie an der Hand berührte und dann versuchte, sie am Arm anzufassen. Die 16-Jährige machte daraufhin lautstark auf sich aufmerksam und forderte den Mann auf, sie aufstehen zu lassen, was dieser auch zuließ.

Die Schülerin verständigte über Handy ihre Mutter. An der Haltestelle „Altes Rathaus“ in Seckenheim verließ das Mädchen die Straßenbahn, der Mann folgte ihm. Wieder schrie die 16-Jährige den Mann an, sie in Ruhe zu lassen, worauf dieser weglief. Der Mann konnte jedoch von der alarmierten Mutter der 16-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Es handelt sich um einen 31-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Er wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeiposten Seckenheim gebracht. Nach Abschluss erster Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

In diesem Zusammenhang weisen die Beamten auf die gute Reaktion der Schülerin hin. Die Polizei rät in solchen Fällen dringend dazu, die Öffentlichkeit auf die Aufdringlichkeit der Person aufmerksam zu machen: „Sprechen Sie Ihr Umfeld konkret an, sagen Sie, dass man Ihnen helfen soll“, lautet der Appell in der Pressemitteilung. Außerdem: „Lassen Sie sich nichts gefallen, bei körperlichen Übergriffen können Sie in Notwehr handeln.“ Aber nicht nur Opfer werden angesprochen, auch Zeugen solcher Angriffe bittet die Polizei um Mithilfe: „Stehen Sie In- Not-Geratenen bei! Sie dürfen durch Nothilfe (Anm. d. Red.: die zugunsten eines Dritten ausgeübte Notwehr) anderen helfen und entsprechend handeln!“ pol/abo