16-Jähriger greift Zugbegleiter an

Ein Zugbegleiter ist am Sonntagmittag am Hauptbahnhof von einem Jugendlichen angegriffen worden. Der 16-Jährige hatte laut Polizei versucht, bei einer Kontrolle den Zug zu verlassen. Als ihn der 22-jährige Zugbegleiter daran hindern wollte, schlug ihm der 16-Jährige eine Dokumentenmappe ins Gesicht, schubste ihn und trat nach dem Mann. Ein Reisender nahm die Situation wahr und schritt ein. Der Jugendliche musste wegen seiner Aggressivität von Beamten gefesselt werden und muss sich nun wegen Körperverletzung, Erschleichen von Leistungen und Sachbeschädigung verantworten. Der Zugbegleiter wurde bei dem Angriff leicht an der Hand verletzt, zudem wurde seine Brille beschädigt. mai/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.06.2020