16-Jähriger übt Autofahren

Früh übt sich – das gilt in diesem Fall nicht: Eine Polizeistreife hat auf einem Supermarktparkplatz einen 16-Jährigen kontrolliert, der dort das Anfahren mit dem Auto trainierte. Nach Angaben der Polizei von gestern fuhr der Jugendliche gemeinsam mit „einer erziehungsberechtigten Person“ am Sonntagnachmittag über den Parkplatz in der Spreewaldallee auf der Vogelstang.

Die Beamten sahen den 1er BMW und kontrollierten daraufhin den Fahrer – der gab allerdings an, noch keinen Führerschein zu besitzen, sondern gerade dafür zu üben. Sowohl auf ihn als auch auf seine Begleitung kommt jetzt eine Anzeige zu. bro/pol

