165 000 – deutlich weniger Besucher in den Freibädern

Trotz hochsommerlicher Temperaturen haben die vier städtischen Freibäder seit dem gestrigen Montag ihre Tore wieder geschlossen, die Saison 2020 ist beendet. Wie die Stadt in einer Pressemittelung informierte, kamen mit rund 165 000 Besuchern in diesem Jahr deutlich weniger Gäste in die Bäder als in den Jahren zuvor. Zurückzuführen ist dieser Rückgang auf die verspätete Saisoneröffnung, eine Einschränkung der maximalen Besucherzahlen und die geltenden Corona-Regeln.

„Die Öffnung der Freibäder in Mannheim gerade in dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie war die richtige Entscheidung“, sagte Bürgermeister Lothar Quast, der zufrieden mit der Freibadsaison 2020 ist. „Auch wenn die Besucherzahlen mit den Zahlen früherer Jahre nicht vergleichbar sind, so sind sie ein deutliches Zeichen dafür, dass wir damit dem Wunsch vieler Menschen entsprochen haben. Wir sehen darin auch eine Anerkennung unserer Arbeit, da uns die Öffnung vor große Herausforderungen im täglichen Badebetrieb gestellt hat“, teilte Quast mit. 2019 wurden die vier Freibäder von rund 294 000 Gästen besucht.

In diesem Jahr öffnete die Stadt die Freibäder wegen der Corona-Pandemie erst am 16. Juni. Diese verspätete Öffnung und das im Juni eher durchschnittliche Wetter schlagen sich auch in der Gesamtbilanz nieder. „Vor diesem Hintergrund und weil die Zahl der Schwimmbadbesucher in Abhängigkeit der Größe des jeweiligen Bades limitiert werden musste, sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, erklärte Uwe Kaliske, Fachbereichsleiter Sport und Freizeit der Stadt Mannheim.

Hallenbäder werden vorbereitet

Im Herzogenriedbad mit seiner großen Liegewiese kommen in normalen Jahren an einem heißen Sommertag bis zu 10 000 Besucher, in diesem Sommer durften es nur maximal 1750 pro Zeitfenster sein. „Trotz der Einschränkungen waren die Badegäste froh, wieder schwimmen zu dürfen“, so Kaliske. „Und das Verständnis der Gäste gegenüber den Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen war zum überwiegenden Teil groß, die Regeln wurden meistens befolgt“, lautet der Tenor aus den vier Freibädern.

Mit dem Ende der Freibadsaison beginnt die Hallenbadsaison 2020/2021. Nach intensiver Revisionszeit, in der unter anderem das Wasser in den Becken ausgetauscht, die Becken und Fugen grundgereinigt und alle technischen Anlagen überprüft und instand gesetzt wurden, öffnen am Montag, 21. September, unter Corona-Bedingungen die Mannheimer Hallenbäder. red/tbö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.09.2020