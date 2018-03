Anzeige

Mannheim.Er wollte eigentlich nur zum Einkaufen fahren: Ein junger Matrose aus den Niederlanden ist am Dienstagabend in der Rheinkaistraße (Innenstadt) ums Leben gekommen, als er mit seinem Fahrrad in den Rhein gestürzt ist. Das teilte die Polizei gestern mit. Demzufolge habe der erst 17 Jahre alte Jugendliche die Kontrolle über sein Rad verloren und sei daraufhin zu Fall gekommen. Ermittlungen zufolge habe sich der Unfall etwa um 18 Uhr ereignet.

Der junge Holländer, dessen Schiff im Mannheimer Hafen lag, habe das Gleis eines Hafenkrans in der Straße gestreift, die parallel zum Fluss verläuft. Deswegen habe er die Kontrolle über sein Rad verloren. Er stürzte über die rund fünf Meter hohe Kaimauer in den Rhein hinein. Möglicherweise, so die Polizei gestern, prallte er dabei gegen die Mauer oder ein dort befestigtes Boot.

Ursache noch unklar

Eine Schiffsbesatzung habe den leblosen Körper des Matrosen gegen 18.40 Uhr im Fluss gesehen und sofort die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Jugendlichen jedoch nur noch tot aus dem Wasser bergen. Weshalb er das Gleis streifte, ist bisweilen noch unklar. Es gebe jedoch keinen Hinweis auf Alkoholeinfluss, hieß es in der Mitteilung. Eine mögliche Ursache könne eine zu hohe Geschwindigkeit oder Unaufmerksamkeit des 17-Jährigen gewesen sein. „Es handelt sich um einen tragischen Unfall“, sagte ein Polizeisprecher.