17-Jähriger vor Schule attackiert

Mannheim.Zusammengeschlagen worden ist ein 17-jähriger Schüler vor der Humboldt-Werkrealschule in der Neckarstadt-West. Wie die Polizei gestern berichtete, traf der junge Mann am Montag gegen 14.30 Uhr vor dem Gebäude auf acht Jugendliche, von denen mindestens einer das Opfer aus bislang unbekannten Gründen attackiert habe. „Mehrmals schlug er auf den 17-Jährigen ein, so dass dieser zu Boden ging. Erst als zwei Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden, ergriffen die Jugendlichen die Flucht“, berichtet die Polizei. Bislang sei unklar, inwiefern der Geschädigte verletzt worden sei. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/17 444 44 zu melden.