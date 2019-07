18-Jähriger nach Einbruch gefasst

Seit Sonntag sitzt ein 18-jähriger Bulgare in Untersuchungshaft. Er soll mit einem bislang unbekannten Mittäter am Samstag gegen 7 Uhr in eine Gastwirtschaft in der Käfertaler Straße eingebrochen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, ein verbotenes Butterflymesser bei sich gehabt und 20 Euro Münzgeld gestohlen zu haben. Obwohl die Betreiberin, durch die Alarmanlage alarmiert, die Einbrecher fassen wollte, flüchteten beide. Bei der anschließenden Fahndung gelang es der Polizei, den 18-Jährigen zu fassen. Er wurde festgenommen und am Sonntag dem Richter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Der 18-Jährige wurde danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. lia

