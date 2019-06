18-Jähriger schwer verletzt

Drei Männer sind am Montag gegen 10.30 Uhr bei einem Unfall in der Innenstadt verletzt worden. Laut Polizei war ein 18-Jähriger mit einem Peugeot-Kleinbus zwischen M 3 und M 4 in Richtung Kunststraße unterwegs. An der Kreuzung M 3/N 4 habe er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 54-jährigen Golf-Fahrers missachtet. Beim Zusammenstoß verletzte sich der 18-Jährige schwer, der Fahrer des Golf und der 38-jährige Beifahrer im Peugeot leicht. Alle kamen in Krankenhäuser. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei, die von einem technischen Zug der Feuerwehr unterstützt wurde, auf 10 000 Euro. bhr/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019