1800 Tote in zehn Jahren

Wie entstand der kurdisch-türkische Konflikt überhaupt? Er begann mit der Gründung der Kurdischen Arbeiterpartei PKK im Jahr 1978 und entbrannte dabei vor allem an der Frage kultureller Entfaltung ohne staatliche Regulierung – er dauert bis heute an. Allein zwischen 1990 und 2000 starben laut internationaler Studien mehr als 1800 Menschen infolge militärischer Gefechte. Am 9. Oktober startete das türkische Heer im kurdischen Autonomiegebiet Nordsyriens die militärische „Operation Friedensquelle“ – internationale Experten und Regierungen bezeichnen die Offensive als völkerrechtswidrig.

Kurdistan aufgeteilt

Die Region Kurdistan geht auf das Persische Reich zurück und definierte im Südosten der heutigen Türkei eine Provinz für die mittlerweile mit rund 15 Millionen Menschen größte Ethnie des Landes. Auch im Osmanischen Reich des 19. Jahrhunderts wurde den Kurden zunächst ein politischer Freiraum gewährt, der wurde zugunsten eines türkischen Gesamtstaates jedoch später revidiert. Aufgrund historischer Entwicklungen wurde die Region Kurdistan in den 1920er Jahren an Syrien, Iran, den Irak und große Teile an die Türkei aufgeteilt. mer

