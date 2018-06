19-Jähriger mit Messer verletzt

Anzeige

Drei Unbekannte haben in der Neckarstadt einen 19-Jährigen mit einem Messer verletzt. Der junge Mann war in der Nacht zu Donnerstag auf dem Nachhauseweg, als die Täter ihn gegen 0 Uhr im Bereich der Langen Rötterstraße Ecke Kinzigstraße angriffen, teilte die Polizei gestern mit. Einer der Angreifer hielt den 19-Jährigen fest, ein anderer trat ihn mehrfach. Der Täter, der ihn festhielt, schnitt ihm außerdem mit einem Messer ins Gesicht. Der 19-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Angreifer seien männlich, 1,80 Meter groß und schwarz bekleidet und mit Kappen gewesen. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 0621/330 10 bei der Polizei melden. ham/pol