19-Jähriger schlägt und tritt Sanitäter

Ein 19-Jähriger hat Polizisten und Rettungsgeräte beleidigt, bedroht und angegriffen. Nach Angaben der Polizei von gestern war der junge Mann einem Zeugen aufgefallen, als er am Sonntagabend die Damentoilette einer Sporthalle in der August-Kuhn-Straße in der Neckarstadt beschmierte. Ein Zeuge sprach ihn an, daraufhin schlug der 19-Jährige um sich. Der 58-jährige Beobachter konnte ausweichen und den 19-Jährigen mit drei weiteren Zeugen aus der Halle bringen. Als die Polizei eintraf, versuchte der Mann über einen Zaun in eine angrenzende Parkanlage zu klettern. Dabei verletzte er sich an beiden Händen.

Bei der Kontrolle schrie der 19-Jährige und schubste die Beamten – ihm wurden Handschellen angelegt. Den Sanitätern, die seine Verletzung versorgen wollten, trat er in den Schritt. Da seine Wunden jedoch behandelt werden mussten, hielten mehrere Polizisten den Mann fest, um ihn in ein Krankenhaus bringen zu können. Während der Fahrt beleidigte er die Rettungskräfte. Im Krankenhaus trat der Randalierer erneut um sich und verletzte einen Krankenpfleger. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019