20 000 Bürger bei „Sport im Park“

„Sport im Park“, das kostenlose Sportangebot der Stadt, verabschiedet sich in die Winterpause. „Auch die vierte Saison knüpfte nahtlos an die Erfolge der letzten Jahre an“, lautete gestern die Mitteilung aus dem Rathaus. Zehn Übungsleiter hatten für die Bürger von April bis September ein Angebot von insgesamt 204 Sporteinheiten auf die Beine gestellt.

„Wir waren von den 15 000 Teilnehmern des letzten Jahres schon beeindruckt. Dass es in dieser Saison aber mehr als 20 000 geworden sind, lässt uns immer noch staunen“, so Uwe Kaliske, Leiter des städtischen Fachbereichs Sport und Freizeit, der „Sport im Park“ organisiert.

„Das Kernangebot von ,Sport im Park’ im Unteren Luisenpark mit dem regulären Abendprogramm von Montag bis Freitag war auch in diesem Jahr wieder hervorragend besucht“, sagte Kaliske. Die Sportarten Zumba, Yoga, Body Fit, QiGong und Rücken Fit standen wochentags auf dem Programm. In der Spitze fanden sich bei Zumba und Body Fit knapp 300 Sportbegeisterte ein.

Mehr Möglichkeiten

Auch 2018 wurde das „Sport im Park“-Angebot erweitert. Der Fokus lag dabei auf den Frühsportangeboten an den Vormittagen. Neben dem „Sunday Circle“ im Bewegungsparcours hinter dem Carl-Benz-Stadion und der „Bewegten Mittagspause“ am Schillerplatz, die erneut im Programm standen, wurden drei weitere Frühsportangebote aufgenommen.

Mittwochvormittags bot die Stadt in Zusammenarbeit mit dem TV 1880 Käfertal e.V. Nordic Walking an. Treffpunkt war der Karlstern im Käfertaler Wald, so dass es erstmals auch im Mannheimer Norden ein Angebot gab. „Die Kooperation mit dem TV 1880 Käfertal fördert dabei genau den Gedanken von ,Sport im Park’: einen unverbindlichen und leichten Einstieg in die Sportart schaffen und so die Begeisterung für den Eintritt in einen Sportverein erreichen“, berichtet Kaliske und hofft auf nachhaltigen Erfolg für das Vereinsangebot.

Auch im Waldpark Neckarau gab es donnerstagvormittags ein neues Angebot. Mit buggyFit, einem vielseitigen Angebot für Mütter nach der Schwangerschaft, werde die Gesundheitsförderung durch gezielte Übungen unterstützt. Komplettiert wurde das „Sport im Park“-Programm 2018 durch das Angebot „Fit in den Tag“, das jeden Freitagmorgen im Bewegungsparcours veranstaltet wurde.

Nach der Winterpause wird „Sport im Park“ fortgesetzt, kündigt die Stadt an. Am 22. April 2019 startet die fünfte Auflage. red

