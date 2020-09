20 000 Euro Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Sonntag auf Montag sind im Stadtteil Neckarstadt fünf Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 22-jähriger Ford-Fahrer gegen 3.30 Uhr in der Hansastraße unterwegs und missachtete dabei an der Kreuzung zur Waldhofstraße die Vorfahrt einer Golf-Fahrerin, was zu einem Zusammenstoß der beiden Autos führte.

Fünf Personen leicht verletzt

Laut Polizeiangaben wurden beide Insassen des Golfs sowie drei von vier Personen im Ford bei der Kollision leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. An den beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall ein Sachschaden von rund 20 000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Reinigungsfirma beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. apt/pol

