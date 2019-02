20-Jähriger nach Überfall auf Schrotthändler in U-Haft - Drei Verdächtige wieder frei

Mannheim.Nach dem spektakulären Überfall auf einen Schrotthändler in Mannheim-Rheinau ist Haftbefehl gegen einen 20-Jährigen ergangen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag gemeinsam mitteilten, steht der Niederländer im dringenden Verdacht, am vergangenen Freitag gemeinsam mit mindestens noch zwei bislang unbekannten Mittätern den Schrotthändler überfallen zu haben. Einer der Täter hatte den 77-jährigen Inhaber mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe der Firmenschlüssel erzwungen. Danach war einer von zwei auf das Firmengelände gesteuerten Sattelzügen mit Buntmetall beladen worden. Über die Art, die Menge und den Wert des Metalls liegen noch keine Informationen vor.

Als die Gruppe die Polizei bemerkte, flüchteten die Verdächtigen mit mehreren Fahrzeugen. Der 20-Jährige wurde am Neckarufer in Höhe der Maulbeerinsel nach einer Verfolgungsfahrt festgenommen. Dem Fahrer eines schwarzen BMW X 6 gelang allerdings die Flucht. Das Fahrzeug wurde schließlich am Sonntagvormittag in der Heinrich-von-Kleist-Straße in Dossenheim aufgefunden. Ein Zeuge hatte Verdacht geschöpft, nachdem der BMW mit niederländischem Kennzeichen am Freitagabend gegen 20.30 Uhr auf einem Privatparkplatz abgestellt und seitdem offenbar nicht mehr bewegt worden war.

Drei weitere Verdächtige wurden am Samstag wieder entlassen, da ihnen eine direkte Tatbeteiligung nicht nachgewiesen werden konnte. Die beiden Niederländer im Alter von 32 und 36 Jahren hatten Sattelzüge mit niederländischem Kennzeichen gefahren, die das Firmengelände verlassen hatten. Ebenfalls war die 24-jährige Ehefrau des 32-jährigen Lkw-Fahrers festgenommen worden.

Im Zusammenhang mit der Fahndung nach den flüchtigen Tätern kam es zu insgesamt drei Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Polizeifahrzeugen, bei denen zwei Beamte verletzt wurden und ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro entstand.

Die Ermittler bitten Zeugen, die in Dossenheim in der Heinrich-von Kleist-Straße oder in den angrenzenden Straßenzügen wohnen und Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.