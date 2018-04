20-Jähriger schlägt Polizist

Anzeige

Ein 20-jähriger ist unter Drogeneinfluss vor der Polizei geflüchtet und hat einen Beamten verletzt. Wie das Präsidium gestern mitteilte, kontrollierte eine Zivilstreife am Montag gegen 19.15 Uhr fünf Personen, die sich auf einem Schulgelände in der Anna-Semmet-Straße verdächtig verhielten und offensichtlich mit Betäubungsmitteln hantierten. Als die Beamten sich zu erkennen gaben, flüchtete ein 20-Jähriger. Ein 33-jähriger Polizist verfolgte ihn. Kurz bevor er den jungen Mann stellen konnte, warf der einen Beutel weg. Ein anderer Mann nahm die Tasche an sich und flüchtete ebenfalls.

Als der Polizist den 20-Jährigen vorläufig festnahm, schlug ihm der gegen den Hals. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei der Durchsuchung des Mannes entdeckten die Beamten kleinere Mengen Marihuana, zudem wurden sie von ihm beleidigt. Nach ersten Erkenntnissen stand er unter Drogeneinfluss. Er wurde wegen des Angriffs auf den Polizisten und weiterer Delikte angezeigt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Käfertal unter der Telefonnummer 0621/71 84 90 zu melden. ham/pol