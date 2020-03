20 Millionen für Grünzug und Spinelli

20,2 Millionen Euro erhält die Stadt Mannheim aus Finanzmitteln des Landes Baden-Württemberg zur Finanzierung der Bundesgartenschau (Buga) 2023 und der Erschließung des ehemaligen amerikanischen Militärgeländes Spinelli im Rahmen des Grünzugs Nord-Ost. Dies teilte Rathaus-Sprecherin Monika Enzenbach mit. Das Geld wird vom Landwirtschaftsministerium in einem sogenannten Sonderfinanzierungstopf bereitgestellt. Bei einem so großen Betrag gibt’s nicht nur einen Zuwendungsbescheid, sondern auch eine persönliche Übergabe, zu der Minister Peter Hauk und Regierungspräsidenten Sylvia M. Felder in der kommenden Woche eigens nach Mannheim reisen.

147 Millionen Gesamtkosten

Zur Finanzierung von Buga und Grünzug rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten von knapp 147 Millionen Euro. Die eigentliche Gartenschau-Veranstaltung (April bis Oktober 2023) soll 41,35 Millionen kosten und aus Eintritts- und Sponsorengeldern sowie einem städtischen Zuschuss von 6,85 Millionen Euro bezahlt werden. Für die Gestaltung der bleibenden Anlagen in Park und Grünzug – wie etwa der See in der Au und die Wege – kalkulieren die Planer mit 105,5 Millionen Euro Gesamtkosten. 60,5 Millionen bezahlt die Stadt aus eigenen Steuermitteln, rund 40 Millionen werden als Fördergelder erwartet. lang

