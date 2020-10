20 weitere nachgewiesene Infektionen

Dem Gesundheitsamt wurden am Sonntag, 18. Oktober, bis 16 Uhr, 20 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 1520. Nach wie vor sind fast alle Infektionsketten nachvollziehbar. Die Mehrzahl der positiven Fälle stammt von Infektionen im direkten Kontakt. Bislang sind in Mannheim 1243 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 264 akute Fälle. abo

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.10.2020