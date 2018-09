2000 Gewinne stehen bereit

Rund 2000 Gewinne und noch mehr frische, duftende Rosen stehen heute ab 10 Uhr am Wasserturm bereit, ein Ochs am Spieß dreht sich, es gibt leckeren Lachs und feinen Wein, süße Kuchen und Torten, italienische Spezialitäten, deftige Erbsensuppe und erstmals „Pulled Pork“, also zarten Schweinebraten im Brötchen, sowie den ganzen Tag gute Musik: Das ist das Blumepeterfest, das der Feuerio heute zum 51. Mal zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ ausrichtet.

Man hat den Eidruck, sie sitzt mitten im Chaos – aber sie blickt genau durch. „Irgendwie macht es ja auch Spaß, auch wenn es viel Arbeit ist“, sagt Gertraud Merz, umgeben von Kisten, Kartons und Taschen, zur Mittagszeit in der Feuerio-Geschäftsstelle. Sie, ihr Mann Karl-Heinz, Sohn Marcus und Wolfgang Forelle bilden seit drei Wochen das „Tombola-Team“, das jeden gespendeten Gewinn entgegennimmt, registriert, verpackt.

„Wir haben zwei Wochenenden hier verbracht“, sagt sie, denn die weißen, kleinen Gewinnnummern auf jeden Preis zu kleben, die ganzen Gutscheine zu sortieren – das kostet Zeit. 50 Überraschungstaschen hat sie gepackt mit allerlei nützlichen Kleingewinnen, zwei Fahrräder und ein Bürostuhl stehen da. 56 Behältnisse – Kartons oder große Taschen – haben sie mit Bällen und Büchern und vielem mehr gefüllt, als Christoph Ludwig, in der Feuerio-Prinzengarde engagierter Schreiner, mit seinem Firmen-Lkw anrückt, alles abholt und zum Wasserturm fährt.

Da steht, blank poliert, schon ein weißer Porsche – der Hauptgewinn der Tombola. Die Zelte für Kuchen- und Sektstand sowie Grill und Erbsensuppe, die heute von Reservisten der Bundeswehr ausgegeben wird, stehen schon seit Donnerstagabend – da mussten die Taxifahrer weichen, hat das Feuerio-Technikteam mit dem Aufbau begonnen.

„Wir waren mit zwölf Mann da, ab etwa 16 Uhr, und um 1 Uhr war ich zu Hause“, erzählt Feuerio-Technikminister Michael Baake. Dafür ist am Freitagmittag aber auch schon viel fertig: Die Feldküche des Roten Kreuzes steht, die Bier- und Kühlwagen von Eichbaum, ein völlig neuer Wagen der Odenwald Quelle. „Wasserstelle“ steht daran geschrieben. Christian Senger, engagierter Vater eines Feuerio-Gardemädchens mit Stapler-Führerschein, entlädt dafür gerade die Getränke.

Derweil bauen Roswitha und Adam Schneider, Walter Bieselin und weitere Aktive den Feuerio-Wagen auf, in dem sie Fischbrötchen anbieten. Michael Baake, von Haus aus Zimmermann, greift derweil am Fuß des Wasserturms zu Stichsäge und Akkuschrauber für einen neuen, schmucken Weinstand. „Der Tresen war bisher zu hoch, die Leute standen am Randstein, mussten sich hochrecken, sind manchmal gestolpert“, begründet Baake, ganz zupackender Handwerker, die Neuerung.

Je 1000 Meter Stromkabel und Wasserleitung haben er und sein Team verlegt, sieben Anhängerladungen und zwei Lkw-Fuhren mit Material aufgebaut und verarbeitet. Für die letzten, kräftezehrenden Arbeiten – den Aufbau von Tischen, Bänken und Schirmen – rückt am Abend das Technische Hilfswerk an.

Aufatmen derweil bei Sandra Klos, Staatssekretärin des Feuerio-Wirtschaftsstabs: Alle, die bisher geholfen haben, hatten ihr abgesagt – aber ein Anruf reichte, und nun bekommt sie Eiswürfel für die Cocktail- und Sektbar vom McDonalds in O 7 und der Firma K&K Fleischhandel.

„Es geht eben nur, weil alle irgendwie helfen“, sagt dankbar Volker Dressler, Feuerio-Vizepräsident und als „Mister Blumepeter“ Cheforganisator der Benefiz-Großveranstaltung. Nun sind heute aber alle Kurpfälzer gefordert. Wer beim Großeinkauf schnell Pause macht, hier viel isst, viel trinkt und Lose nimmt, der hilft der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“, die wiederum vielen Menschen in Mannheim in Not helfen kann. Deshalb: Wir sehen uns doch heute, oder? Bis später!

Info: Dossier unter morgenweb.de/blumepeter

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.09.2018