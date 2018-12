2018 – fürs Tierheim ein stressiges Jahr

Von den mehr als 100 Meerschweinchen sind schon viele vermittelt. © Blüthner

Mehr als 80 Meerschweinchen hatte die Stadt im Sommer aus einer Zwei-Zimmer-Wohnung geholt. Sie wurden ins Tierheim gebraucht. Zeitweise, erzählt Vorsitzender Herbert Rückert, waren es sogar mehr als 100 Nager, die durch die Voliere liefen. „Mittlerweile sind es vielleicht noch 20“, sagt der Tierschützer, der mit seinen Kollegen am Sonntag, 16. Dezember, von 11 bis 17 Uhr Tierheimweihnacht feiert. Neugierige können dann die Einrichtung und die Tiere kennenlernen. Vor allem auf Spenden sind die Engagierten angewiesen. „Wir brauchen insbesondere Decken, Handtücher und auch Futterspenden“, sagt Rückert, der dieses Jahr als besonders stressig für die Tierschützer einschätzt. „Wir hatten neben den Meerschweinchen in diesem Jahr auch über mehrere Monate durchgehend mehr als 60 Hunde zu beherbergen und mussten sogar die Hilfe von Nachbartierheimen in Ludwigshafen, Heppenheim und Landau in Anspruch nehmen“, lässt er das Jahr Revue passieren. „Noch immer ist die Lage nicht entspannt“, macht Rückert klar.

Die Tierschutzbehörde sei „erfreulicherweise sehr aktiv“ und habe viele Hunde aus schlechten Haltungen genommen oder beschlagnahmt, weil sie illegal – ohne gültige Tollwutimpfung – aus dem Ausland mitgebracht wurden. „Leider sind das Tiere, die wir, zumindest zunächst, nicht vermitteln dürfen.“ Die Vierbeiner müssten erst in Quarantäne. Aber nicht nur die Belegzahlen bei den Hunden seien 2018 hoch gewesen – im Katzenhaus habe es ähnlich ausgesehen. „Durch einige Beschlagnahmen war in den vergangenen drei Monaten Land unter hier.“ Wer sich für Hund, Katze, Vogel oder Nager interessiert, kann am Sonntag bei Glühwein und Kinderpunsch mit dem Tierschutzverein in der Max-Planck-Straße 101 ins Gespräch kommen. ena

