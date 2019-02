21-Jähriger übergießt Frau mit Bier

Wegen des aggressiven Verhaltens eines Fahrgasts hat eine Regionalbahn an der Haltestelle Luzenberg ihre Fahrt nicht fortsetzen können – die Bundespolizei musste einschreiten. Ein 21-jähriger Deutscher hatte zuvor seine 20-jährige Ex-Freundin in den Zug verfolgt. Dort packte er die junge Frau mehrfach am Arm und am Kragen, drückte sie an ein Fenster und übergoss sie anschließend mit einer Dose Bier.

Als ein 59-jähriger Mitreisender beim planmäßigen Halt am Samstagmorgen auf dem Luzenberg auf die lautstarken Beleidigungen sowie die Nötigung aufmerksam wurde, eilte er der Frau sofort zu Hilfe, wie die Polizei gestern mitteilte. Daraufhin bedrohte der 21-Jährige den couragierten Helfer ebenfalls. Deswegen verständigte der Fahrgast über den Notrufknopf den Lokführer über das Geschehen.

Drohungen gegen Helfer

Anschließend forderte der mutige Mitreisende den 21-Jährigen auf, die Bahn zu verlassen. Dem kam der Raufbold zunächst nach, entschied sich kurzerhand jedoch wieder um. Der 59-Jährige verhinderte, dass sich der Rowdy wieder in den Zug drängte, um sein Opfer weiter zu drangsalieren. Dabei wurde auch der Helfer vom Täter bedroht. Anschließend flüchtete der 21-Jährige. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung, Nötigung und Bedrohung gegen den jungen Mann aufgenommen. pol/see

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.02.2019