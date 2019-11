21 Millionen Euro für Technoseum und Wasserturm

Joana Rettig

Darauf haben sie lange hingearbeitet. Oberbürgermeister Peter Kurz, der Direktor des Technoseums, Hartwig Lüdtke, und der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel. Am Donnerstag kam dann die positive Nachricht: Der Haushaltsausschuss des Bundestags macht 21 Millionen Euro für zwei Projekte in Mannheim locker – 20 Millionen für die Erweiterung des Technoseums und eine Million für die Sanierung des Wasserturms.

Bereits im August berichtete der „Mannheimer Morgen“ darüber, dass das Land Baden-Württemberg das SWR-Studio in der Museumsstraße gekauft hatte. Der Sender plant einen Neubau an der Schafweide und will diesen in den kommenden Jahren beziehen. Dann ist das Gebäude, das architektonisch sowieso mit dem Museum verbunden ist, frei für das Technoseum. Das werde sich aber noch ein bisschen hinziehen, erklärte Hartwig Lüdtke.

Im Sommer dieses Jahres war der Hamburger Johannes Kahrs zu Besuch in Mannheim. Da begannen die Gespräche. Der Hamburger sei Fan von Mannheim, erklärte ein Sprecher der Stadt. Kahrs ist haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, er hatte sich bereits vergangenes Jahr für Mannheim stark gemacht – damals ging es um die Förderung für das Nationaltheater. 80 Millionen Euro konnte er zusammen mit Löbel für die Quadratestadt erkämpfen. Diesen Sommer aber stand die Wissenschaft im Mittelpunkt. Auf Einladung des Technoseums besuchte er das Museum in Mannheim gemeinsam mit Peter Kurz. Einen Antrag für die Förderung habe das Museum gestellt, erklärte der Stadtsprecher.

Form der Nutzung noch unklar

Als die Nachricht kam, bedankte sich Kurz bei Kahrs: „Er ist ein großer Unterstützer unserer Stadt.“ Er nannte es eine „signifikante und sensationelle“ Förderung des Bundes. Beim Technoseum handle es sich um eine Einrichtung, die von großer Bedeutung für die Bildungslandschaft Baden-Württembergs und der Region sei, um technisches und naturwissenschaftliches Verständnis zu fördern. Der Kauf des SWR-Studios biete die Chance, aktuelle Themen wie Medien und der Umgang damit mit bundesweiter Ausstrahlung am Technoseum anzusiedeln.

Auch der Museumschef ist glücklich: „Die 20 Millionen Euro sind eine fantastische Perspektive“, erklärt Hartwig Lüdtke. „Nicht nur wegen der Erweiterung um ein Medienkompetenzzentrum, sondern wegen der zukünftigen Weiterentwicklung des Museums.“ Die Kosten für den gesamten Umbau liegen laut Lüdtke etwa bei 40 Millionen Euro. „Da müssen sich Stadt und Land zusammensetzen und prüfen, wo investiert werden kann.“

Für das Medienkompetenzzentrum seien Workshops für Schulklassen und Ausstellungen zu digitalen Medien geplant. Inwiefern das Technoseum die Räumlichkeiten des SWR-Studios nutzen wird, ist noch unklar. Wie Lüdtke erklärt, gibt es zwei Varianten: „Eine kleine und eine große: Die kleine würde bedeuten, dass auch andere themennahe Organisationen einsteigen.“ Etwa die Duale Hochschule Baden-Württemberg. „Es gibt Überlegungen, Medien-Studiengänge dort zu etablieren. Synergien sind vorstellbar.“ DHBW-Rektor Georg Nagler bestätigt etwaige Interessensbekundungen. „Für den Studiengang Digitale Medien wäre da etwa denkbar, die Produktionsräume des SWR zu nutzen“, erklärt er.

Planung ohne Zeitdruck

Die große Variante bedeutet laut Lüdtke, dass das Technoseum das Studio allein nutzt – was für ihn die Wunschvorstellung wäre: „Das Technoseum steckt voller Ideen“, sagt er. „So könnten wir die Verteilung aller Ensembles im Haus neu konstruieren.“ Für eine langfristige Weiterentwicklung wäre dies der sehnlichere Wunsch. „Nichtsdestotrotz ist jede Variante ein großer Schritt nach vorn und ein guter Grund zur Freude“, sagt er. Man sei zudem nicht unter Zeitdruck. Da sich der Bau des neuen SWR-Gebäudes an der Schafweide noch hinziehe, könne man mit viel Planung in die Weiterentwicklung gehen.

