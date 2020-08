21 von 40 Teilnehmern vermittelt

„Jugendliche, die im Anschluss an den Besuch der allgemeinbildenden Schule noch Förderbedarf haben, sollen zu einer Ausbildung geführt werden“, bringt die Justus-von-Liebig-Berufsschule auf ihrer Homepage das Anliegen auf den Punkt. Bei dem von Land und Stadt getragenen Modellprojekt „Ausbildungsvorbereitung dual“ , kurz „AVdual“, spielen neben individueller Betreuung und Hilfe beim Lernen Betriebspraktika eine zentrale Rolle.

Aber diese fehlten diesmal in all jenen Branchen, deren Firmen aufgrund der Corona-Pandemie wochenlang komplett beziehungsweise teilweise geschlossen oder strenge Zugangsregeln (beispielsweise Pflegeheime) hatten.

Von jenen 40 Teilnehmern einer dualen Ausbildungsvorbereitung, die Carolin Schneider seit September 2019 an der „Justus“ betreut hat, haben 21 (Stand 3. August) einen Lehrstellenvertrag in der Tasche. Jetzt will die Förderband-Sozialpädagogin alles daran setzen, dass von den anderen 19 Jugendlichen niemand auf der Strecke bleibt. „Manche sind für eine Ausbildung einfach nicht geeignet. Und die unterstützen wir, einen anderen Weg ins Berufsleben zu finden.“

Als Zwischenschritt biete sich auch eine „Betriebliche Einstiegsqualifizierung“ an. Außerdem sind Carolin Schneider und Barbara Stanger vom Leitungsteam des Förderbandes zuversichtlich, dass sie für einige ihrer Schützlinge doch noch eine Lehrstelle finden: Wenn kleinere und mittlere Betriebe, die im „Corona-Schock“ ihre Nachwuchsplätze reduziert oder gestrichen haben, aufgrund politisch beschlossener Ausbildungsprämien ihr Lehrstellenangebot erweitern.

