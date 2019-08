2:2 - Ausgleich kurz vor dem Halbzeitpfiff

Kostic macht den Ausgleich kurz vor dem Halbzeitpfiff

Mannheim.Mit einem wuchtigen Flachschuss aus rund 20 Metern erzielt Kostic kurz vor dem Halbzeitpfiff den Ausgleich für die SGE - alles wieder auf Anfang im Carl-Benz-Stadion.

21. Minute: Kamada erzielt Anschlusstreffer für die Eintracht

Tor für die Eintracht. Erster Torschuss der Gäste und gleich der Anschlusstreffer. Der Ball wird abgefälscht und landet bei Daichi Kamada, der die Kugel dann im Tor von Scholz versenkt.

Sensationell: Sulejmani erzielt zweites Tor - 2:0 nach elf Minuten

Nach einem langen Ball in die Spitze ist Sulejmani nicht mehr zu halten. Der Stürmer trifft gegen Trapp zum 2:0.

Sulejmani trifft für den SVW in der dritten Minute

Was für ein Beginn für die Mannheimer: Valmir Sulejmani trifft bereits nach drei Minuten zur 1:0 Führung. Das Carl-Benz-Stadiuon tobt.

Christiansen spielt für dos Santos

Die Blau-Schwarzen verändern ihre Startelf nach dem 4:0-Heimsieg gegen 1860 München nur auf einer Position - Christiansen spielt für dos Santos.

Eintracht Frankfurt mit Trapp im Tor

Nationalspieler Kevin Trapp feiert im DFB-Pokal wie erwartet sein Comeback im Tor von Eintracht Frankfurt. Wie die Hessen vor dem Anpfiff der Partie bekanntgaben, steht der 29-Jährige in der Startformation. Er war im Sommer zunächst zu Paris Saint-Germain zurückgekehrt, dann aber fest verpflichtet worden. Der in der Vorsaison nur ausgeliehene Trapp war am Mittwoch bei der Eintracht vorgestellt worden. Am Donnerstag in der Europa-League-Qualifikation beim FC Vaduz (5:0) hatte er noch gefehlt.

Stadt warnt vor Verkehrsbehinderungen

Die Stadt warnte im Vorfeld der Partie vor Verkehrsbehinderungen, noch verstärkt durch die derzeitige Vollsperrung der Theodor-Heuss-Anlage in Richtung Neuostheim. Rund eine Stunde vor Spielbeginn halten sich diese aber in Grenzen, so ein Sprecher der Polizei.

An alle Besucher wurde appelliert, möglichst nicht mit dem Auto zu kommen und, falls doch, den neuen, kostenlosen Großparkplatz P20 am Maimarktgelände nutzen. Zu erreichen ist er aus beiden Fahrtrichtungen von der Wilhelm-Varnholt-Allee aus, der verlängerten Autobahn. Ein Fußweg führt dann in etwa 15 Minuten zum Stadion.

An diesem Sonntag empfängt Fußball-Drittligist SV Waldhof die zwei Klassen höher spielende Frankfurter Eintracht im DFB-Pokal. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Erstmals seit längerem ist das Carl-Benz-Stadion mit 24 300 Zuschauern ausverkauft. 3500 Tickets gingen nach Frankfurt. Viele Eintracht-Fans dürften sich aber auch im Heimbereich mit Karten eingedeckt haben. Zwischen beiden Vereinen besteht eine Ultra-Freundschaft.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.08.2019