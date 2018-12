22-Jähriger angeklagt

Die Staatsanwaltschaft hat gegen einen 22-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen Anklage am Landgericht wegen Verdachts des versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erhoben.

Dem Mann legt die Anklagebehörde zur Last, am 2. Oktober gegen 21.30 Uhr in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Mannheim mit einem Messer gegen den Kopf eines 44-jährigen Mitbewohners gestochen zu haben. Die Tat ereignete sich auf dem Flur der Einrichtung, der 22-Jährige soll den 44-Jährigen von hinten angegriffen haben. Der Geschädigte erlitt hierdurch eine Stichverletzung des Gehörgangs, die mit einem erheblichen Blutverlust einherging. Das Opfer wurde noch vor Ort notversorgt, Lebensgefahr bestand für den Mann nicht.

Der 22-Jährige sei bei der Tat davon ausgegangen, sein Opfer mit dem Messer tödlich verletzt zu haben, so die Staatsanwaltschaft. Er habe dann versucht zu flüchten. Das Sicherheitspersonal der Erstaufnahmeeinrichtung nahm den Mann allerdings fest.

Nach den Angaben der Staatsanwaltschaft hat der Beschuldigte den Tatvorwurf im Wesentlichen bestritten, er sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. scho

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018