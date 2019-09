22-Jähriger begrapscht

Ein 22-Jähriger ist im Parkhaus der Universität in der Bismarckstraße in der Innenstadt sexuell belästigt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sprach ein Unbekannter den jungen Mann am Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr im Treppenhaus auf Englisch an. Anschließend habe er durch die Hose an sein Geschlechtsteil gefasst und es in Richtung des Geschädigten gehalten. Außerdem habe er mehrfach versucht, den 22-Jährigen zu küssen und ihn schließlich von hinten umklammert, um weitere sexuell motivierte Handlungen vorzunehmen, wie die Polizei mitteilte. Als ein Zeuge das Parkhaus betrat, flüchtete der Täter. Er wird als 30 bis 40 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Er habe kurz rasiertes schwarzes Stoppelhaar, dicke Lippen und dunkle Hautfarbe. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose, einem grauen Pullover und einer dicken Daunenjacke. Zeugen werden gesucht: 0621/1 74 44 44. pol/soge

