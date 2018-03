22-Jähriger bei Kollision mit Baum schwer verletzt

Anzeige

Mannheim.Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der B 36 in Mannheim-Rheinau frontal mit einem Baum kollidiert und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, prallte der Mann auf Höhe der Ausfahrt Richtung Kreisverkehr am Karlsplatz aus ungeklärten Gründen gegen den Bordstein und stieß danach frontal gegen den Baum.

Trotz seiner schweren Verletzungen konnte sich der 22-Jährige selbst aus seinem Auto befreien, das zwischenzeitlich zu brennen begonnen hatte. Laut Informationen eines Mitarbeiters vor Ort ging ein Motorradfahrer mit einem Handlöscher gegen das Feuer vor und zog sich dabei eine Rauchgasvergiftung zu.

Sowohl der 22-jährige Fahrer als auch der Ersthelfer wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Kliniken gebracht. Das total beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Die Polizei bittet mögliche Zeugen unter der Rufnummer 0621/1744045 um Hinweise.