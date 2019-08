22-Jähriger gerät in Gegenverkehr

Zwei Verletzte gab es nach diesem Unfall auf der Xaver-Fuhr-Straße. © Priebe

Bei einem Unfall auf der Xaver-Fuhr-Straße am Maimarktgelände sind zwei Autos kollidiert. Dabei wurden die Fahrer leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 22-Jähriger fuhr demnach am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit seinem Mercedes in den Gegenverkehr. Die Ursache ist bislang nicht bekannt. Dort stieß er frontal mit dem BMW einer 29-Jährigen zusammen. Der Aufprall war heftig genug, dass die Airbags beider Fahrzeuge auslösten. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme kurz gesperrt. Es kam zu keinerlei Verkehrsbehinderungen, heißt es vonseiten der Polizei. pol/kama

Video Lokales Mannheim: 22-Jähriger fährt in Gegenverkehr – zwei Personen verletzt Mannheim, 19.08.2019: Bei einem Unfall am Montagnachmittag sind zwei Autos in Mannheim kollidiert. Dabei wurden die Fahrer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Mannheim, 19.08.2019: Bei einem Unfall am Montagnachmittag sind zwei Autos in Mannheim kollidiert. Dabei wurden die Fahrer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019