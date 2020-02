22-jähriger Randalierer zieht durch die Mannheimer Innenstadt

Mannheim.Ein 22 Jahre alter Mann hat am frühen Freitagmorgen eine Gaststätte in den Mannheimer Quadraten aufgebrochen, Schaufenster zertrümmert und auf mehrere Personen eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, begann der Mann zwischen 4 und 5 Uhr morgens mit der Randale. Nach ersten Erkenntnissen brach der Mann zunächst in das Café Bolands im Quadrat O4 ein, konsumierte dort mehrere Getränke und durchsuchte die Bar nach Geld.

Geschäftsführer Ronald Boland sagte dieser Zeitung dazu auf Anfrage: "Gegen 4:10 Uhr hat unsere Alarmanlage ausgelöst und ich wurde durch unsere Sicherheitsfirma verständigt." In der Folge habe er die Polizei angerufen, beim Eintreffen der Beamten sei der Mann jedoch bereits fort gewesen. Eine von mehreren Überwachungskameras im Café hatte den Einbruch aufgezeichnet. Zuerst habe der junge Mann eine Flasche Zuckersirup konsumiert, danach zu mehreren frisch gepressten Säften gegriffen und diese entwendet. In der Kasse habe er nach der Entleerung durch die Mitarbeiter am Vorabend keine Barsummen mehr auffinden können. "Die Gewalt, mit der dieser offensichtlich verwirrte Mann vorgegangen ist, habe ich noch nie erlebt. Wenn unsere Glastür gesprungen wäre, hätte auch er sich schwer verletzen können. Wir sind alle froh, dass nicht mehr passiert ist", so Boland. Die Schäden an der Tür habe er trotz eines zerbrochenen Schlosses mit seinen Kollegen beheben können.

Nach der Tat im Café Bolands entfernte sich der Mann nach ersten Erkenntnissen in Richtung Paradeplatz. Im Bereich der Quadrate S1/S2 begann der Verdächtige mit der Faust auf einen 19-Jähirgen einzuschlagen. Anschließend soll er einen weiteren Mann im Alter von 47 Jahren im Quadrat I1 angetroffen und in der Breiten Straße angegriffen haben. Auch die Schaufensterscheibe einer Bäckerei ging laut Polizei zu Bruch.

Mehrere verständige Einsatzstreifen hätten den Mann schließlich gestellt und festgenommen. Um die Verletzungen, die sich der 22-Jährige im Kampf gegen seine Kontrahenten zuzog, behandeln zu lassen, verständigte die Polizei einen Rettungswagen. Der Mann wurde schließlich in Polizeibegleitung zum Krankenhaus gebraucht und dort versorgt. Danach wurde er zum Polizeirevier gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Eine Blutprobe wurde abgenommen.

Ob der Mann unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stand, war zunächst unklar und ist weiter Gegenstand der Ermittlungen. Auch, warum der Mann in den Quadraten randalierte, konnte zunächst noch nicht gesagt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.