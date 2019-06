22-Jähriger soll mehrfach auf Schlafenden eingestochen haben - Haftbefehl

Mannheim.Das Amtsgericht Mannheim hat bereits am 6. Juni gegen einen 22-Jährigen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes erlassen. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und die Polizei am Montag mitteilten, soll der Mann am 5. Juni in einer Wohnung im Mannheimer Quadrat U 5 mindestens zehnmal auf einen schlafenden 24-Jährigen eingestochen haben. Hierbei soll er „zumindest billigend in Kauf genommen haben, dass der 24-Jährige zu Tode kommt.“ Ebenfalls soll er die Wehrlosigkeit des Schlafenden ausgenutzt haben.

Der 24-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und konnte aufgrund einer sofortigen Notoperation gerettet werden. Der 22-jährige wurde noch am gleichen Tag einem Krankenhaus in Mannheim vorläufig festgenommen - dort war er wegen einer Stichverletzung im Unterarm vorstellig geworden.

Am 6. Juni wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung im Krankenhaus von der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Mannheim gegen den 22-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit eröffnet. Nach seiner Behandlung und Heilung wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, die Ermittlungen dauern an. (dls)