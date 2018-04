22-jähriger Verdächtiger in U-Haft

Anzeige

Der 22-Jährige wurde gestern der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Sie erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl, der Mann kam darauf in eine Justizvollzugsanstalt. Ihm wird vorgeworfen, in mindestens sechs Fällen mit Gewalt gegen eine Person unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtigen Gefahren für Leib oder Leben Schmuckstücke weggenommen zu haben. Der junge Italiener soll vorgehabt haben, den gestohlenen Schmuck nach seiner Rückkehr in Italien verkaufen und sich dadurch bereichern zu wollen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an. ham

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.04.2018