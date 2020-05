220-Millionen-Projekt am Neckar

Der neue Investor auf dem Collini-Areal kommt aus der Region und hat nicht nur hier schon einige Bauprojekte auf den Weg gebracht: Die Deutsche Wohnwerte mit Sitz in Heidelberg wird den maroden Büroturm des Collini-Center abreißen und auf dem Areal nach eigenen Angaben „in den nächsten vier bis fünf Jahren“ vier neue Gebäude errichten. Bei einem Pressegespräch haben Oberbürgermeister Peter Kurz und Baudezernent Lothar Quast (beide SPD) den neuen Investor vorgestellt, von dem die Öffentlichkeit nach Abschluss des Städtebau-Wettbewerbs zwar wusste, was er bauen will (wir berichteten) – aber nicht, wer er ist. Das sollte bis zur am Mittwoch erfolgten Beurkundung des Kaufvertrags geheim bleiben.

Rückblick: Die Stadt Mannheim hatte eine Sanierung des Collini-Büroturms – in ihm ist das Technische Rathaus untergebracht – für nicht mehr sinnvoll erachtet und sich zum Verkauf entschieden. Dabei sollte es nicht um den höchsten Erlös gehen. Vielmehr wollte man per Wettbewerb demjenigen den Zuschlag geben, der das beste städtebauliche Konzept präsentiert – ein Kriterium war dabei, die trennende Wirkung des Gebäudekomplexes zwischen Neckarufer und Quadraten aufzuheben. Sieben Bewerber wurden zugelassen, zum Prozess gehörte auch eine Bürgerbeteiligung. Am Ende setzte sich die Deutsche Wohnwerte durch. Mitte Februar wurden die Pläne vorgestellt – nur der Investor wurde eben noch nicht genannt.

Die Deutsche Wohnwerte hat in Mannheim unter dem Projektnamen „Homerun“ schon kubusförmige Reihen- und Mehrfamilienhäuser auf dem Turley-Gelände gebaut, auch auf Franklin plant das Unternehmen Wohnungen. Auf dem Collini-Areal will der Projektentwickler jetzt eigenen Angaben zufolge 220 Millionen Euro investieren. Der Kaufpreis für die 17 000-Quadratmeter-Fläche liegt laut Stadtverwaltung bei einem Grundbetrag von knapp 19 Millionen Euro – entsprechend der konkreten Ausnutzung des Geländes kämen aber weitere Zahlungen dazu.

Vorgesehen sind vier Gebäude mit zwischen fünf und 19 Etagen, die sich um den 32-geschossigen Collini-Wohnturm gruppieren – dieser ist in Privatbesitz. In den Erdgeschossen, so erläuterte Wohnwerte-Geschäftsführer Thomas Dorant, seien „Ladengeschäfte für die Nahversorgung“ sowie Gastronomie geplant, in den Etagen darüber Büros und insgesamt 230 Wohnungen.

Sozialquote gilt

In rund einem Drittel davon gilt die Sozialquote, das heißt: Die Kaltmiete pro Quadratmeter darf 7,50 Euro nicht übersteigen. Zwischen den Gebäuden sollen laut Dorant begrünte Flächen entstehen. Der Collini-Steg wird in diesen Freiraum integriert und schafft eine Verbindung zwischen Neckar- und Innenstadt. In der „zweiten Jahreshälfte 2021“ wolle man mit dem Abriss des Büroturms beginnen, sagte Dorant. Rund ein Jahr später könnten die ersten Hochbauarbeiten starten.

„Wir haben ein gutes Konzept gefunden und einen Partner, der vielfältig im Immobilienwesen in Deutschland unterwegs ist und sich als verlässlich erwiesen hat“, sagte der Oberbürgermeister. Die Wettbewerbsvorgaben hätten offengelassen, wie man mit dem Büroturm umgehe. Aber alle Teilnehmer hätten sich für einen Abriss entschieden. Das sagte Kurz in Richtung von Forderungen nach einer Sanierung des Büroturms, die zuletzt auch von manchen Eigentümern im Wohnturm gekommen waren.

Die große Mehrheit der Wohnturm-Eigentümergemeinschaft ist aber mit den neuen Plänen einverstanden, wie Rainer Herzog vom Verwaltungsbeirat betonte. „Wir konnten drei Vertreter ins Wettbewerbsgremium schicken und unsere Anregungen und Bedenken vorbringen, die dann in die weitere Beratung einflossen. Das Projekt ermöglicht eine vielversprechende Weiterentwicklung unseres Umfelds.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.05.2020