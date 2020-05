23-Jährige belästigt

Eine 23-Jährige ist am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr von einem Unbekannten am Bahnhof Waldhof belästigt worden, während sie am Gleis drei auf ihren Zug wartete. Wie die Polizei mitteilte, stand der Mann zunächst am gegenüberliegenden Gleis und entblößte sein Geschlechtsteil. Danach fing er an zu onanieren. Nach einiger Zeit näherte er sich der 23-Jährigen und onanierte dabei weiter. Die junge Frau forderte ihn auf, damit aufzuhören. Das ignorierte der Mann jedoch. Erst als sie ihr Handy zückte, ergriff er die Flucht in Richtung Obere Riedstraße/Taunusplatz.

Das Alter des unbekannten Mannes wird auf etwa 45 bis 55 Jahre, seine Größe auf etwa 1,70 Meter geschätzt. Seine Statur sei laut Zeugin normal, seine Hautfarbe hell. Er trägt volles, kurzes Haar, das etwa zehn Zentimeter lang ist. Außerdem trug er zum Tatzeitpunkt eine blaue Jeans sowie eine hellbraune Lederjacke. Jetzt sucht die Polizei Zeugen: 0621/1 74 44 44. pol/jul

